Louis Vuitton si prende anche Monaco

Gqitalia.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Louis Vuitton rafforza la sua presenza nel mondo della Formula 1 diventando Title Partner del Gran Premio di Monaco 2026. Questa collaborazione, avviata nel 2024, conferma il connubio tra lusso e sport, portando l’eleganza della maison nel prestigioso circuito monegasco. Un ulteriore passo avanti in una partnership che unisce stile e adrenalina in una cornice esclusiva.

Non c'è dubbio, quello tra Louis Vuitton  e la Formula 1  è il matrimonio perfetto. La maison del gruppo LVMH diventa Title Partner del Gran Premio di Monaco 2026 (4-7giugno), aggiungendo un ulteriore tassello alla pluriennale collaborazione iniziata lo scorso gennaio e che di fatto ha traghettato il mondo della F1 in una dimensione più sofisticata e lifestyle. Gran Premio di Monaco. Glenn Dunbar Già partner dell’Automobile Club de Monaco dal 2021 al 2024 e dal 2025 della Formula 1, Louis Vuitton ha accompagnato le vittorie di Max Verstappen (2021 e 2023), Sergio Pérez (2022), Charles Leclerc (2024) e Lando Norris (2025) presentando il celebre Louis Vuitton Trophy Trunk, il baule su misura destinato a custodire e valorizzare il trofeo del Grand Prix de Monaco, oggi tuttavia la maison consolida il proprio impegno assumendo per la prima volta lo status di Title Partner del Grand Prix, simbolo di leggenda, eleganza e audacia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

louis vuitton si prende anche monaco

© Gqitalia.it - Louis Vuitton si prende anche Monaco

Il resale maschile conquista il lusso: al primo posto Rolex e Louis Vuitton

Dalle passerelle della Paris Fashion Week alle tendenze che detteranno lo stile della prossima stagione. Le scarpe PE26 di Louis Vuitton e Dior sono già oggetti del desiderio

Madonna, Hailey Bieber, Carla Bruni da Saint Laurent. Emma Stone, Zendaya, Ana De Armas da Louis Vuitton. Le star più eleganti - ma moderne - che inaugurano in grande stile la Paris Fashion Week

Charlene di Monaco statuaria: abito aderente, spalle scoperte e diamanti al Festival di Monte-Carlo - Charlene di Monaco semplicemente superlativa alla cerimonia di chiusura del 64° Festival della Televisione di Monte- dilei.it scrive