Louis Vuitton si prende anche Monaco
Louis Vuitton rafforza la sua presenza nel mondo della Formula 1 diventando Title Partner del Gran Premio di Monaco 2026. Questa collaborazione, avviata nel 2024, conferma il connubio tra lusso e sport, portando l’eleganza della maison nel prestigioso circuito monegasco. Un ulteriore passo avanti in una partnership che unisce stile e adrenalina in una cornice esclusiva.
Non c'è dubbio, quello tra Louis Vuitton e la Formula 1 è il matrimonio perfetto. La maison del gruppo LVMH diventa Title Partner del Gran Premio di Monaco 2026 (4-7giugno), aggiungendo un ulteriore tassello alla pluriennale collaborazione iniziata lo scorso gennaio e che di fatto ha traghettato il mondo della F1 in una dimensione più sofisticata e lifestyle. Gran Premio di Monaco. Glenn Dunbar Già partner dell’Automobile Club de Monaco dal 2021 al 2024 e dal 2025 della Formula 1, Louis Vuitton ha accompagnato le vittorie di Max Verstappen (2021 e 2023), Sergio Pérez (2022), Charles Leclerc (2024) e Lando Norris (2025) presentando il celebre Louis Vuitton Trophy Trunk, il baule su misura destinato a custodire e valorizzare il trofeo del Grand Prix de Monaco, oggi tuttavia la maison consolida il proprio impegno assumendo per la prima volta lo status di Title Partner del Grand Prix, simbolo di leggenda, eleganza e audacia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Il resale maschile conquista il lusso: al primo posto Rolex e Louis Vuitton
Dalle passerelle della Paris Fashion Week alle tendenze che detteranno lo stile della prossima stagione. Le scarpe PE26 di Louis Vuitton e Dior sono già oggetti del desiderio
Madonna, Hailey Bieber, Carla Bruni da Saint Laurent. Emma Stone, Zendaya, Ana De Armas da Louis Vuitton. Le star più eleganti - ma moderne - che inaugurano in grande stile la Paris Fashion Week
Cronaca di una giornata ad Asnières, alle porte di Parigi, ospiti di Pierre Louis Vuitton. Per ripercorrere una storia (raccolta oggi in un coffee-table book) che va dall’Imperatrice Eugenia a Pharrell Williams, passando per quei bauli che hanno cambiato il modo - facebook.com Vai su Facebook
[eventi ] La mostra di Gerhard Richter alla Fondazione Louis Vuitton di Parigi fino al 2 marzo 2026 . Una mostra da non perdere ! #ExploreFrance @ParisJeTaime Fondation Louis Vuitton / Marc Domage Vai su X
Charlene di Monaco statuaria: abito aderente, spalle scoperte e diamanti al Festival di Monte-Carlo - Charlene di Monaco semplicemente superlativa alla cerimonia di chiusura del 64° Festival della Televisione di Monte- dilei.it scrive
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, verso il no all’Australia. Leao, esami ok” pianetamilan.it
Usciva solo per andare a messa. L’isolamento dopo la pandemia ilgiorno.it
Pronostico Borussia Dortmund-Bodø/Glimt: doppio obiettivo centrato ilveggente.it
Cosa prevedono le proposte di riforma del diritto d’asilo nell’Unione internazionale.it
Shelbourne-Crystal Palace (Conference League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Giravano con arnesi da scasso. Denunciati due donne e un uomo ilrestodelcarlino.it