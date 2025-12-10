louis vuitton si prende anche monaco

Louis Vuitton rafforza la sua presenza nel mondo della Formula 1 diventando Title Partner del Gran Premio di Monaco 2026. Questa collaborazione, avviata nel 2024, conferma il connubio tra lusso e sport, portando l’eleganza della maison nel prestigioso circuito monegasco. Un ulteriore passo avanti in una partnership che unisce stile e adrenalina in una cornice esclusiva.

Non c'è dubbio, quello tra Louis Vuitton e la Formula 1 è il matrimonio perfetto. La maison del gruppo LVMH diventa Title Partner del Gran Premio di Monaco 2026 (4-7giugno), aggiungendo un ulteriore tassello alla pluriennale collaborazione iniziata lo scorso gennaio e che di fatto ha traghettato il mondo della F1 in una dimensione più sofisticata e lifestyle. Gran Premio di Monaco. Glenn Dunbar Già partner dell’Automobile Club de Monaco dal 2021 al 2024 e dal 2025 della Formula 1, Louis Vuitton ha accompagnato le vittorie di Max Verstappen (2021 e 2023), Sergio Pérez (2022), Charles Leclerc (2024) e Lando Norris (2025) presentando il celebre Louis Vuitton Trophy Trunk, il baule su misura destinato a custodire e valorizzare il trofeo del Grand Prix de Monaco, oggi tuttavia la maison consolida il proprio impegno assumendo per la prima volta lo status di Title Partner del Grand Prix, simbolo di leggenda, eleganza e audacia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it