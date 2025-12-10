Lotto in Campania vincite per 55mila euro
La Campania si distingue nel mondo del Lotto con vincite complessive di 55mila euro, come riportato da Agipronews. Un successo che testimonia la fortuna e l'interesse per questo gioco nella regione, offrendo opportunità di vincita a numerosi giocatori.
Tempo di lettura: < 1 minuto Campania a segno con il Lotto, come riporta Agipronews, con vincite complessive per 55.750 euro. Nell’ultimo concorso si festeggia a Napoli e provincia con tre vincite grazie a tre ambi e un terno, la prima da 23mila euro in via Cardinale Guglielmo Sanfelice, la seconda da 14mila in viale dei Pini, centrate entrambe nel capoluogo, mentre la terza, da 9mila euro, è stata realizzata a San Giuseppe Vesuviano, in piazza Giuseppe Garibaldi. Infine, 9.750 euro sono andati ad Avellino, sempre grazie a tre ambi e un terno, in via Tagliamento. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro, per un totale di oltre 1,2 miliardi di euro da inizio 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
