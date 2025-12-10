Lotteria degli scontrini nei negozi di vicinato

Durante il Ponte dell’Immacolata, i centri turistici dell’Appennino Modenese hanno registrato un afflusso significativo di visitatori, grazie sia alle mete sportive innevate sia ai negozi di vicinato. La partecipazione alla lotteria degli scontrini ha coinvolto numerosi esercenti locali, contribuendo a incentivare gli acquisti e a valorizzare le attività commerciali della zona.

I centri turistici dell’ Appennino Modenese hanno vissuto un intenso Ponte dell’Immacolata, con grande afflusso non solo nelle mete sportive innevate ma anche nei negozi paesani. A Pievepelago è stata graditissima l’iniziativa contro gli acquisti natalizi online, mediante il concorso a premi ‘Un Regalo Per Natale’. Organizzato dall’associazione Pievepelago Per Te aps, l’iniziativa promuove sino al 24 dicembre l’acquisto dei regali di Natale nelle attività commerciali locali. "L’idea -spiega Roberto Sernesi presidente dell’associazione- è nata durante la pandemia come reazione agli effetti della crisi sanitaria col boom di acquisti online e iniziative come il Black Friday. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lotteria degli scontrini nei negozi di vicinato

