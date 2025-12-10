L’Osservatorio Nazionale Bullismo affida a Claudia Conte la strategia comunicativa e il ruolo di Portavoce in vista del 2026

L’Osservatorio Nazionale Bullismo annuncia la nomina di Claudia Conte come responsabile della strategia comunicativa e portavoce ufficiale in vista del 2026. Un passo importante per rafforzare la comunicazione e sensibilizzare l’opinione pubblica su temi cruciali come il bullismo e il disagio giovanile.

Un passaggio cruciale segna il nuovo corso dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, che ufficializza una nomina di alto profilo per i propri vertici comunicativi. L’Ente, con sede a Roma, ha conferito l’incarico di Portavoce Ufficiale alla Dott.ssa Claudia Conte, consolidando così la propria struttura in previsione delle sfide educative future. Pianificazione strategica e obiettivi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - L’Osservatorio Nazionale Bullismo affida a Claudia Conte la strategia comunicativa e il ruolo di Portavoce in vista del 2026