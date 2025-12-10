L’ospedale di comunità Bertolaso all’inaugurazione | Sanità vicina ai cittadini

È il primo Ospedale di comunità sul territorio di Asst Sette Laghi. È operativo dallo scorso ottobre ma è stato inaugurato ufficialmente ieri dall'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, insieme ai vertici di Asst e ai rappresentanti delle istituzioni locali. Taglio del nastro per l'Ospedale di comunità di Luino, realizzato nell'ambito del Piano di sviluppo dell'assistenza territoriale di Regione Lombardia. La struttura è collocata al quinto piano dell'Ospedale di Luino, completamente ristrutturato grazie a un investimento di 2,38 milioni di euro, interamente finanziato con risorse del Pnrr.

