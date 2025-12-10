L’oroscopo di giovedì 11 dicembre 2025 | Lilith e Mercurio in Scorpione spingono l’inconscio

L'oroscopo di giovedì 11 dicembre 2025 evidenzia l'influenza di Lilith e Mercurio in Scorpione, stimolando l'inconscio e l'intuito. È un momento di introspezione e decisioni importanti, in cui ascoltare la voce interiore può fare la differenza. La giornata invita a riflettere sulle emozioni profonde e a seguire l'istinto per affrontare al meglio le sfide quotidiane.

