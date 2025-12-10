L’oroscopo di giovedì 11 dicembre 2025 | Lilith e Mercurio in Scorpione spingono l’inconscio

L'oroscopo di giovedì 11 dicembre 2025 evidenzia l'influenza di Lilith e Mercurio in Scorpione, stimolando l'inconscio e l'intuito. È un momento di introspezione e decisioni importanti, in cui ascoltare la voce interiore può fare la differenza. La giornata invita a riflettere sulle emozioni profonde e a seguire l'istinto per affrontare al meglio le sfide quotidiane.

Lilith ci insegna grandi cose nell'oroscopo di giovedì 11 dicembre 2025 con l'ultimo giorno di Mercurio in Scorpione: è importante decidere senza dimenticare l'istinto profondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

GENOVA - PRESENTAZIONE “OROSCOPO 2026” Ci vediamo tutti a Genova alle ore 17:30 di giovedì 11 dicembre per parlare del nuovo libro “OROSCOPO 2026: LE STRADE DEL FUTURO” e, ancor prima, del nuovo anno! Vi aspetto! xxx *S - facebook.com Vai su Facebook

