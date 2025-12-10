L'oroscopo di giovedì 11 dicembre 2025 | Lilith e Mercurio in Scorpione spingono l'inconscio

L'oroscopo di giovedì 11 dicembre 2025 evidenzia l'influenza di Lilith e Mercurio in Scorpione, che stimolano l'inconscio e l'intuizione. È un momento in cui è fondamentale ascoltare il proprio istinto e prendere decisioni consapevoli, lasciandosi guidare dalle emozioni più profonde per affrontare al meglio le sfide della giornata.

Lilith ci insegna grandi cose nell'oroscopo di giovedì 11 dicembre 2025 con l'ultimo giorno di Mercurio in Scorpione: è importante decidere senza dimenticare l'istinto profondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Oroscopo di giovedì 11 dicembre 2025: Vergine caparbio, colpi di testa per l'Acquario, Cancro emotivo. Ariete? Prendi tempo - Sole e Marte ruotano in Sagittario insieme a Venere. Da msn.com

L’oroscopo di giovedì 11 dicembre 2025: Lilith e Mercurio in Scorpione spingono l’inconscio - Lilith ci insegna grandi cose nell'oroscopo di giovedì 11 dicembre 2025 con l'ultimo giorno di Mercurio in Scorpione: è importante decidere senza dimenticare ... fanpage.it scrive

GENOVA - PRESENTAZIONE “OROSCOPO 2026” Ci vediamo tutti a Genova alle ore 17:30 di giovedì 11 dicembre per parlare del nuovo libro “OROSCOPO 2026: LE STRADE DEL FUTURO” e, ancor prima, del nuovo anno! Vi aspetto! xxx *S - facebook.com Vai su Facebook

Oroscopo, le Stelle di #Branko di giovedì 20 novembre: tutti i segni Vai su X