L'oroscopo di giovedì 11 dicembre 2025 | Lilith e Mercurio in Scorpione spingono l'inconscio

L'oroscopo di giovedì 11 dicembre 2025 evidenzia l'influenza di Lilith e Mercurio in Scorpione, che stimolano l'inconscio e l'intuizione. È un momento in cui è fondamentale ascoltare il proprio istinto e prendere decisioni consapevoli, lasciandosi guidare dalle emozioni più profonde per affrontare al meglio le sfide della giornata.

Lilith ci insegna grandi cose nell'oroscopo di giovedì 11 dicembre 2025 con l'ultimo giorno di Mercurio in Scorpione: è importante decidere senza dimenticare l'istinto profondo.

