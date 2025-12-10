L’oro della Banca d’Italia? Di importanza strategica soprattutto per Loro

L’oro della Banca d’Italia rappresenta una risorsa di importanza strategica, simbolo di stabilità e sicurezza economica. La sua presenza e gestione riflettono le dinamiche di difesa e resilienza affrontate dalle istituzioni finanziarie di fronte a rischi e incertezze globali. Un approfondimento sulla sua funzione e sul suo ruolo nel contesto economico attuale.

Ancora una conferma che, in presenza dell’alta probabilità di rimanere vittima di un’azione con forti risvolti dannosi, la mente umana elabori diverse strategie di difesa. Una di esse è, a dir poco, singolare: distogliere l’attenzione dall’evento più ridondante e concentrarla su un altro genere di negatività, seppure altrettanto dannosa. Un esempio di come funzioni un espediente del genere è narrato dal Prefetto di Ferro, l’Eccellenza Cesare Mori, nel libro che riporta la storia delle sue trasferte in Sicilia nel corso del ventennio del fascio. Catturato dai briganti che minacciavano di ucciderlo, riuscì a scampare quel pericolo concentrandosi su tutt’ altro argomento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il governatore della Banca d'Italia a Dublino: le fondamenta del predominio del dollaro si stanno indebolendo. L'Europa può pesare di più nella finanza globale

Nuova bocciatura Bce sull'oro della Banca d'Italia. Giorgetti sentirà Lagarde