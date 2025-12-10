L’orgoglio di capitan De Roon | Dopo Verona eravamo incazzati ci serviva questa vittoria

Capitan De Roon esprime l'orgoglio della squadra dopo la vittoria contro i campioni del mondo. La prestazione della Dea, culminata con il gol decisivo di De Ketelaere, ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi e segnato una svolta importante nel cammino stagionale. Un risultato che ha risposto alle critiche e rafforzato la determinazione della squadra.

Bergamo. Chissà cosa ha pensato quando il destro di De Ketelaere ha piegato le mani di Sanchez, quando a pochi minuti dal triplice fischio la Dea è andata in vantaggio contro i campioni del mondo. Nel post gara nei suoi occhi si leggeva il senso di orgoglio che prova per aver regalato a tutta la città di Bergamo un'altra serata da ricordare. L'espressione del capitano nerazzurro, Marten De Roon, fatica a trattenere la soddisfazione dopo la storica vittoria dell' Atalanta contro il Chelsea martedì sera in Champions League. "Una serata che porta orgoglio a tutta la città – riconosce l'olandese -.

