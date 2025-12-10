Loreto la statua nera della Madonna e la casa volante | il viaggio impossibile che ha lasciato l’Italia senza parole

Nel cuore delle Marche, la Basilica della Santa Casa di Loreto rappresenta un luogo di grande fascino e mistero. Tra leggende e testimonianze storiche, si cela una storia affascinante legata alla statua nera della Madonna e alla cosiddetta casa volante, che continua a sorprendere e a catturare l’immaginazione di chi la visita.

Nel cuore dell’Italia, nelle Marche, si trova un luogo incredibile che attira milioni di visitatori: la Basilica della Santa Casa di Loreto. La leggenda e la tradizione cristiana raccontano che qui sono custodite proprio le mura della casa in cui la Vergine Maria nacque, crebbe e ricevette l’annuncio dell’Arcangelo Gabriele (l’Incarnazione di Gesù). Ma come ha fatto una casa in Palestina ad arrivare fin qui? Secondo una cronaca risalente al 1465, il trasporto della casa fu un prodigio miracoloso avvenuto alla fine del XIII secolo. Quando la Terra Santa fu conquistata, e per evitare che la dimora sacra venisse profanata, si racconta che degli angeli la sollevarono interamente e la trasportarono. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Loreto, la statua nera della Madonna e la casa volante: il viaggio impossibile che ha lasciato l’Italia senza parole

La Madonna nera di Loreto è il cuore spirituale del celebre santuario marchigiano che custodisce la Santa Casa.