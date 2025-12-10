Lords of the End Times e Medieval 3 | il ritorno in grande stile di Total War

Lords of the End Times e Medieval 3 segnano il ritorno di Total War, una delle saghe più iconiche nel mondo della strategia e della guerra su larga scala. Con una lunga storia di successi e sfide, questa serie continua a catturare l’attenzione degli appassionati, confermandosi come un punto di riferimento nel genere e promettendo nuove avventure storiche di grande impatto.

Total War, un nome che è sinonimo di strategia e guerra su larga scala. Una saga storica che, tra alti e bassi, si è ritagliata la sua nicchia specifica nel panorama del genere variegato a cui appartiene, imponendosi come uno dei modelli da seguire. Fino a tempi relativamente recenti, è rimasta legata al mondo reale, con giochi che vanno dall'epoca romana fino ai conflitti di Napoleone. Poi, nel 2016, Creative Assembly ha deciso di spaziare nel fantasy, con Total War: Warhammer, il primo capitolo della trilogia che ha rivitalizzato il mondo creato da Games Workshop e sacrificato per far nascere dalle sue ceneri Age of Sigmar.

