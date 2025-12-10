L’onesta bugiarda

L'articolo esplora il paradosso dell'onestà estrema, analizzando come la sincerità totale possa suscitare reazioni sorprendenti e contrastanti. Attraverso un esempio di una persona che si distingue per la sua onestà spaventosamente evidente, si invita a riflettere sui rischi e i vantaggi di essere completamente trasparenti nel mondo odierno.

Non ho mai incontrato nessuno che sia così spaventosamente – e lo dico nel vero senso della parola – così spaventosamente onesto come voi". Finlandese ma di lingua svedese, disegnatrice dei famosi personaggi a fumetti Mumin noti in tutto il mondo, Tove Jansson (1914-2001) è autrice anche di alcuni romanzi di successo, fra cui questo breve ed enigmatico , caratterizzato dalla compresenza di due figure femminili, Katri e Anna, che in realtà rispecchiano entrambe aspetti diversi e complementari della poliedrica personalità dell'autrice. Teatro degli avvenimenti è un piccolo e gelido paese dell'estremo nord scandinavo, dove nevica da oltre un mese.