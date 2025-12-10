L’omicidio di Andrea Bossi L’accusa chiede l’ergastolo | Delitto spietato e meschino

L’accusa ha chiesto l’ergastolo per Douglas Carolo e Michele Caglioni, ritenuti responsabili dell’omicidio di Andrea Bossi. Durante la requisitoria, la pm Giulia Grillo ha descritto il delitto come spietato, pianificato e motivato da un meschino interesse economico.

Un delitto "spietato, pianificato e compiuto per un movente meschino: il denaro". Dopo una requisitoria durissima, la pm Giulia Grillo ha chiesto l'ergastolo per gli imputati, Douglas Carolo e Michele Caglioni, indicati come responsabili dell' omicidio di Andrea Bossi, "ucciso senza pietà". Al processo nel tribunale di Busto Arsizio, la magistrata ha ricostruito la notte terrificante, tra il 26 e il 27 gennaio 2024, nell'appartamento di Cairate in cui viveva il giovane orafo. Quella che sembrava una semplice serata tra tre ragazzi, è degenerata in una spirale di violenza culminata nella coltellata fatale al collo del ventiseienne.

