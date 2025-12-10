Lodi l’Urologia dell’Ospedale Maggiore compie passi avanti con interventi mini invasivi
A Lodi, l’Ospedale Maggiore si distingue per l’innovazione in urologia, grazie a interventi mini invasivi. Recentemente, il reparto, sotto la guida del primario Giacomo Piero Incarbone, ha eseguito con successo un complesso intervento di rimozione di un calcolo renale di circa 5 centimetri, migliorando così le prospettive di trattamento e recupero dei pazienti.
Lodi, 10 dicembre 2025 – A Lodi cresce il livello della chirurgia urologic a. Nei giorni scorsi il reparto, guidato dal nuovo primario Giacomo Piero Incarbone, ha portato a termine un intervento particolarmente impegnativo: la rimozione, tramite tecnica mini invasiva, di un calcolo renale di circa 5 centimetri, c he occupava l’intera via escretrice, mettendo a rischio la funzionalità del rene. Da anni al Maggiore non veniva affrontato un caso di questa complessità. L’équipe non si ferma. Nei prossimi giorni sarà eseguito un ulteriore intervento, anch’esso ad alto livello: la rimozione laparoscopica di un tumore della vescica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
