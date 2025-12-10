Locatelli giganteggia in due statistiche in Champions League | quali sono i dati che lo eleggono tra i primi centrocampisti d’Europa
Manuel Locatelli si distingue in due importanti statistiche nella Champions League, consolidando la sua posizione tra i centrocampisti più performanti d’Europa. I dati evidenziano le sue capacità e il suo impatto in campo, sottolineando il suo ruolo chiave nel torneo continentale.
Locatelli primeggia in due statistiche in Champions League: ecco i dati che lo incoronano tra i primi centrocampisti d’Europa. Spesso finito nel mirino della critica per un gioco ritenuto troppo scolastico o conservativo, Manuel Locatelli si prende la sua rivincita silenziosa, dati alla mano. Mentre la Juventus si prepara ad affrontare il Pafos nella decisiva notte di Champions League (questa sera ore 21:00), le statistiche ufficiali della UEFA dipingono un ritratto del centrocampista ben diverso dalla narrazione comune, incoronandolo come uno dei registi più efficaci e verticali dell’intera competizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
LE PAGELLE DI JUVENTUS - UDINESE BY ACCIUGHINA DI GREGORIO NG Spettatore non pagante KALULU 7 Giganteggia in difesa come sa fare KELLY 6.5 Unica sbavatura che poteva costare cara, fortunatamente rimedia e disputa la solita ottima prestaz Vai su Facebook
Locatelli interrompe due digiuni con il gol in Juve Udinese: sfatato questo doppio tabù dal capitano bianconero grazie al rigore del 2-0 - Locatelli ha interrotto due digiuni con il gol realizzato in Juve Udinese: ecco quale tabù ha sfatato il capitano bianconero grazie al rigore del 2- Secondo juventusnews24.com
Guillermo del Toro racconta il film sulla Justice League Dark mai realizzato metropolitanmagazine
Locatelli giganteggia in due statistiche in Champions League: quali sono i dati che lo eleggono tra i primi ... juventusnews24.com
Gravina di Catania, spacciatrice sorpresa mentre tenta di disfarsi della droga: arrestata dayitalianews.com
Disney+ a 6,99 euro: il segreto per un Natale perfetto con 5 film cult da rivedere screenworld.it
Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, ... infobetting.com
Donald Trump, chi può incolparlo per il suicidio Ue sull'auto? liberoquotidiano.it