Locatelli giganteggia in due statistiche in Champions League | quali sono i dati che lo eleggono tra i primi centrocampisti d’Europa

Juventusnews24.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manuel Locatelli si distingue in due importanti statistiche nella Champions League, consolidando la sua posizione tra i centrocampisti più performanti d’Europa. I dati evidenziano le sue capacità e il suo impatto in campo, sottolineando il suo ruolo chiave nel torneo continentale.

Locatelli primeggia in due statistiche in Champions League: ecco i dati che lo incoronano tra i primi centrocampisti d’Europa. Spesso finito nel mirino della critica per un gioco ritenuto troppo scolastico o conservativo, Manuel Locatelli si prende la sua rivincita silenziosa, dati alla mano. Mentre la Juventus si prepara ad affrontare il Pafos nella decisiva notte di Champions League (questa sera ore 21:00), le statistiche ufficiali della UEFA dipingono un ritratto del centrocampista ben diverso dalla narrazione comune, incoronandolo come uno dei registi più efficaci e verticali dell’intera competizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

