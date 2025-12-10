L’obiettivo resta lo stesso Avanti lanieri mai mollare

Dopo la sconfitta di domenica a Grosseto, il sogno di conquistare il primo posto per il Prato si fa più difficile. La squadra, però, rimane determinata a continuare il percorso, affrontando le prossime sfide con grinta e determinazione, senza arrendersi.

La sconfitta maturata domenica scorsa allo stadio "Zecchini" di Grosseto mette probabilmente fine al sogno primo posto per il Prato. I biancazzurri si trovano a -13 dal Grifone, che mantiene cinque punti di vantaggio sulle più dirette inseguitrici, Seravezza Pozzi e Tau Altopascio. Un distacco ampio quello in classifica fra la formazione allenata da Paolo Indiani e quella di Simone Venturi. La speranza è l’ultima a morire, ma recuperare uno scarto del genere a una squadra del livello dei maremmani significherebbe compiere un autentico miracolo. Ma non per questo, la stagione di Risaliti e compagni può dirsi conclusa già a dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

