Lo trovano morto nella stanza d’albergo in Thailandia | tragedia in vacanza Ivan aveva 37 anni

Un tragico episodio ha sconvolto una vacanza in Thailandia: Ivan Fantasia, un uomo di 37 anni di Firenze, è stato trovato senza vita nella sua stanza d’albergo. La notizia ha suscitato grande commozione e si stanno ancora verificando le cause del decesso.

Firenze, 10 dicembre 2025 – Un trentasettenne fiorentino, Ivan Fantasia, è stato trovato morto nella sua stanza d’albergo in Thailandia, dove si trovava in vacanza. L’uomo, secondo quanto si apprende, è stato rinvenuto cadavere da personale della struttura ricettiva di Bangkok in cui stava soggiornando. Il decesso risalirebbe alla notte tra il 3 ed il 4 dicembre, anche se la notizia è arrivata in Italia qualche giorno più tardi. Luciano Savini trova il tartufo bianco dei record: 707 grammi. “Dono della natura”. Venduto a un’asta benefica Aperta un’indagine per risalire alle cause del decesso. L’autorità giudiziaria thailandese, secondo quanto riportato da fonti della Farnesina, ha aperto un’indagine per risalire alle cause del decesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo trovano morto nella stanza d’albergo in Thailandia: tragedia in vacanza, Ivan aveva 37 anni

