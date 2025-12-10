Lo sport che fa sognare | Ravenna cuore dei successi Altrove non sarebbe accaduto

In occasione del 140° anniversario del Carlino e del 75° della redazione di Ravenna, si è tenuto

Come gustoso dessert alle celebrazioni del 140° anniversario del Carlino (e del 75° della redazione di Ravenna) è andato in scena Caffè Carlino, piccolo talk sportivo introdotto da Andrea Degidi, capocronista della redazione di Ravenna e condotto da Umberto Suprani, storica firma dello sport della nostra redazione, ex arbitro internazionale di volley (sua la direzione alla finale maschile per il 3° posto Cuba-Usa alle olimpiadi Barcellona 92) ed ex presidente regionale del Coni. Lo sport cittadino sta vivendo momenti di grande euforia grazie alle performance di Ravenna Fc, capolista nel campionato di serie C; alla Consar Volley, prima della classe nel campionato di A2 maschile; e alla Teodora, in vetta alla classifica del campionato di B1 femminile.

