Lo spacco in quattro | assolto l’uomo accusato di minacce al sindaco di Rapino

Il tribunale di Chieti ha assolto Giustino Bruno, 52 anni, dall’accusa di minaccia a pubblico ufficiale nei confronti dell’ex sindaco di Rapino, Rocco Micucci. La decisione è stata presa dal giudice monocratico Luca De Ninis, che ha riconosciuto l’innocenza dell’imputato, chiudendo così un procedimento giudiziario legato a un episodio noto come “lo spacco in quattro”.

Il giudice monocratico del tribunale di Chieti, Luca De Ninis, ha assolto con formula piena Giustino Bruno, 52 anni, dall'accusa di minaccia a pubblico ufficiale ai danni dell’ex sindaco di Rapino, Rocco Micucci. “Il fatto non sussiste”, ha stabilito il tribunale.I fatti risalgono a due anni fa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

