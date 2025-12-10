Lo spacco in quattro | assolto l’uomo accusato di minacce al sindaco di Rapino
Il tribunale di Chieti ha assolto Giustino Bruno, 52 anni, dall’accusa di minaccia a pubblico ufficiale nei confronti dell’ex sindaco di Rapino, Rocco Micucci. La decisione è stata presa dal giudice monocratico Luca De Ninis, che ha riconosciuto l’innocenza dell’imputato, chiudendo così un procedimento giudiziario legato a un episodio noto come “lo spacco in quattro”.
Il giudice monocratico del tribunale di Chieti, Luca De Ninis, ha assolto con formula piena Giustino Bruno, 52 anni, dall'accusa di minaccia a pubblico ufficiale ai danni dell’ex sindaco di Rapino, Rocco Micucci. “Il fatto non sussiste”, ha stabilito il tribunale.I fatti risalgono a due anni fa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Spaccio di cocaina a Trieste, arrestati i quattro responsabili. Sequestrato oltre un chilo di droga triesteallnews.it/2025/12/spacci… Vai su X
Spaccio a piazza Kennedy ad Avellino, quattro condanne e una assoluzione. La decisione del giudice monocratico. #itv - facebook.com Vai su Facebook
“Le scene di baci e sesso sono terribili, tutti ti guardano. Una volta ho dovuto baciare una persona ... ilfattoquotidiano.it
La Cucina Italiana entra nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità cibosia.it
Ascolti tv: "L'altro professore" vince la serata, "Le Iene" conquistano il podio iltempo.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
Meteo Campania, Anticiclone senza tregua: sole e caldo ancora a lungo 2anews.it
Lotto, in Campania vincite per 55mila euro anteprima24.it
Samsunspor-AEK Atene (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
La Cucina Italiana entra nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità cibosia.it
Ascolti tv: "L'altro professore" vince la serata, "Le Iene" conquistano il podio iltempo.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
Meteo Campania, Anticiclone senza tregua: sole e caldo ancora a lungo 2anews.it
Lotto, in Campania vincite per 55mila euro anteprima24.it
Samsunspor-AEK Atene (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com