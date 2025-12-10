Lo smog torna a crescere riattivate le misure emergenziali nella pianura modenese

Modenatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da giovedì 11 dicembre, nella provincia di Modena entreranno nuovamente in vigore le misure emergenziali per la qualità dell’aria. La decisione è stata presa a seguito delle previsioni di Arpae, che segnalano il superamento del limite giornaliero di PM10, determinando un aumento dello smog nella pianura modenese.

Da giovedì 11 dicembre, saranno in vigore le misure emergenziali nella Provincia di Modena. Le previsioni di qualità dell'aria, formulate da Arpae sulla base di un modello previsionale di qualità dell'aria, indicano infatti per Modena il superamento del valore limite giornaliero per il PM10 in.

