Lo smog torna a crescere riattivate le misure emergenziali nella pianura modenese
A partire da giovedì 11 dicembre, nella provincia di Modena entreranno nuovamente in vigore le misure emergenziali per la qualità dell’aria. La decisione è stata presa a seguito delle previsioni di Arpae, che segnalano il superamento del limite giornaliero di PM10, determinando un aumento dello smog nella pianura modenese.
Da giovedì 11 dicembre, saranno in vigore le misure emergenziali nella Provincia di Modena. Le previsioni di qualità dell’aria, formulate da Arpae sulla base di un modello previsionale di qualità dell’aria, indicano infatti per Modena il superamento del valore limite giornaliero per il PM10 in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
: A Torino torna l’emergenza smog: da oggi 10 dicembre entrerà in vigore il semaforo arancione del protocollo anti-inquinamento, con il conseguente blocco - facebook.com Vai su Facebook
È di nuovo allarme smog, a Torino da mercoledì torna il blocco dei diesel Euro 5 lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco incorona l’eccellenza tricolore thesocialpost.it
“Derubato così”. Il famoso italiano colpito in un istante, il video che fa vedere tutto thesocialpost.it
Ucraina, Meloni scarica Zelensky: "Devi fare concessioni territoriali dolorose", e appoggia pressing di Trump ... ilgiornaleditalia.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Mainoo al Napoli, arriva l’annuncio: importanti novità sul colpo di mercato spazionapoli.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Warner, Craig Kallman nuovo Chief Music Officer lettera43.it
“Derubato così”. Il famoso italiano colpito in un istante, il video che fa vedere tutto thesocialpost.it
Ucraina, Meloni scarica Zelensky: "Devi fare concessioni territoriali dolorose", e appoggia pressing di Trump ... ilgiornaleditalia.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Mainoo al Napoli, arriva l’annuncio: importanti novità sul colpo di mercato spazionapoli.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Warner, Craig Kallman nuovo Chief Music Officer lettera43.it