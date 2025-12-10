Lo sfarzo nei secoli Fin dall’antichità accende il desiderio

Dal lusso classico alle nuove tendenze digitali, l’evoluzione dell’opulenza riflette i mutamenti della società. Oggi, tra eremi esclusivi e beni di status digitale, il concetto di sfarzo si trasforma, abbracciando forme diverse e sorprendenti. Un viaggio tra passato e presente per scoprire come il desiderio di opulenza si sia adattato ai tempi moderni.

Oggi un magnate hi-tech paga per disintossicarsi dagli schermi in un eremo esclusivo, mentre un influencer sfoggia una borsa griffata come un trofeo tribale: benvenuti nell’epoca in cui il concetto di lusso è più sfaccettato che mai. Il lusso contemporaneo ha abbandonato i vecchi cliché e assume forme sorprendenti, perfino immateriali. Eppure, guardando indietro, scopriamo che la natura del lusso non è mai statica. Si trasforma con la società, rispecchiando vizi, sogni e contraddizioni, ha smesso di essere un catalogo di cose costose per diventare un concetto elastico che si dilata, si assottiglia, cambia pelle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo sfarzo nei secoli. Fin dall’antichità accende il desiderio

“ Ve ringrazio de core, brava gente, pé ‘sti presepi che me preparate, ma che li fate a fa? Si poi v’odiate, si de st’amore non capite gnente… Pé st’amore sò nato e ce sò morto, da secoli lo spargo dalla croce, ma la parola mia pare ‘na voce sperduta ner desert - facebook.com Vai su Facebook

Lo sfarzo nei secoli. Fin dall’antichità accende il desiderio - tech paga per disintossicarsi dagli schermi in un eremo esclusivo, mentre un influencer sfoggia una borsa ... Segnala msn.com