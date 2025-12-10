Lo sfarzo nei secoli Fin dall’antichità accende il desiderio
Dal lusso classico alle nuove tendenze digitali, l’evoluzione dell’opulenza riflette i mutamenti della società. Oggi, tra eremi esclusivi e beni di status digitale, il concetto di sfarzo si trasforma, abbracciando forme diverse e sorprendenti. Un viaggio tra passato e presente per scoprire come il desiderio di opulenza si sia adattato ai tempi moderni.
Oggi un magnate hi-tech paga per disintossicarsi dagli schermi in un eremo esclusivo, mentre un influencer sfoggia una borsa griffata come un trofeo tribale: benvenuti nell’epoca in cui il concetto di lusso è più sfaccettato che mai. Il lusso contemporaneo ha abbandonato i vecchi cliché e assume forme sorprendenti, perfino immateriali. Eppure, guardando indietro, scopriamo che la natura del lusso non è mai statica. Si trasforma con la società, rispecchiando vizi, sogni e contraddizioni, ha smesso di essere un catalogo di cose costose per diventare un concetto elastico che si dilata, si assottiglia, cambia pelle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
“ Ve ringrazio de core, brava gente, pé ‘sti presepi che me preparate, ma che li fate a fa? Si poi v’odiate, si de st’amore non capite gnente… Pé st’amore sò nato e ce sò morto, da secoli lo spargo dalla croce, ma la parola mia pare ‘na voce sperduta ner desert - facebook.com Vai su Facebook
Lo sfarzo nei secoli. Fin dall’antichità accende il desiderio - tech paga per disintossicarsi dagli schermi in un eremo esclusivo, mentre un influencer sfoggia una borsa ... Segnala msn.com
Ghiacciai, il caldo non dà tregua. Neve perenne solo a 3.200 metri. Altri due giganti si sono estinti ilgiorno.it
Una golf car per le visite al cimitero ilgiorno.it
Messa in sicurezza del territorio. San Baronto, attenzione massima. Molte opere pure in Valdinievole lanazione.it
Il Pd in attesa di Fossi. Congresso o ’percorso’. Il partitone bloccato. Vanno avanti solo le liti lanazione.it
Se il nome del bebé rovina la serata ilrestodelcarlino.it
Il giorno delle Marche: "Giovani protagonisti". Doppio riconoscimento a Raffaeli e D’Orsogna ilrestodelcarlino.it