Lo screening neonatale per le malattie genetiche eseguito dalla d' Annunzio diventa un programma regionale | con una goccia di sangue si possono verificare 56 patologie
Lo screening neonatale per le malattie genetiche si amplia grazie al centro regionale di Chieti-Pescara, diretto dai professori De Laurenzi e Stuppia. Con una semplice goccia di sangue, ora è possibile individuare fino a 56 patologie, rendendo il programma un punto di riferimento regionale per diagnosi tempestive e interventi mirati.
Il centro regionale di screening neonatale e genetica medica, diretto dal professor Vincenzo De Laurenzi e dal professor Liborio Stuppia dell’università degli studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, viene riconosciuto come laboratorio di riferimento regionale per lo screening superesteso dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Screening genomico neonatale: nella 'sfida' mondiale di Londra c'è anche il modello Puglia
Atrofia muscolare spinale: due anni di screening neonatale in Lombardia. Adesione al 98%
Screening neonatale: aggiornare i test per salvare chi nasce con malattie rare
La Lombardia ha approvato il nuovo PDTA dedicato all’adrenoleucodistrofia e, dal 1° gennaio 2026, partirà anche lo screening neonatale. Un passo che può cambiare il destino di molti bambini, perché permette di intervenire quando la malattia è ancora silen - facebook.com Vai su Facebook
Alla d’Annunzio arriva il pannello di screening neonatale superesteso - Da una goccia di sangue sarà possibile per tutti i neonati Abruzzesi diagnosticare e trattare in modo rapido e precoce sette nuove malattie rare oltre alle 49 malattie già indicate dalla legge 167 del ... Come scrive abruzzolive.it
