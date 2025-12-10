Lo screening neonatale per le malattie genetiche eseguito dalla d' Annunzio diventa un programma regionale | con una goccia di sangue si possono verificare 56 patologie

Lo screening neonatale per le malattie genetiche si amplia grazie al centro regionale di Chieti-Pescara, diretto dai professori De Laurenzi e Stuppia. Con una semplice goccia di sangue, ora è possibile individuare fino a 56 patologie, rendendo il programma un punto di riferimento regionale per diagnosi tempestive e interventi mirati.

Il centro regionale di screening neonatale e genetica medica, diretto dal professor Vincenzo De Laurenzi e dal professor Liborio Stuppia dell’università degli studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, viene riconosciuto come laboratorio di riferimento regionale per lo screening superesteso dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

