Lo scontro tra Trump e i volenterosi europei La variabile Israele

L'articolo esplora il conflitto tra Donald Trump e i leader europei, con particolare attenzione alle tensioni generate dalla questione di Israele. I media internazionali hanno ampiamente riportato le critiche di Trump all'Europa e le risposte dei leader europei, protagonisti di un acceso scambio di opinioni e posizioni sul tema.

I media internazionali hanno dato molto spazio alle critiche di Trump verso l’Europa e alle repliche dei leader europei che si atteggiano a burattini senza fili. In realtà, quei fili ci sono, eccome, o davvero qualcuno può immaginare che politici senza quid come Ursula von der Lyen, Kaja Kallas, Friedrich Merz, Keir Starmer ed Emmanuel Macron possano contrapporsi impunemente all’imperatore? A muovere tali fili sono altri, sempre oltreoceano, e sono i nemici irriducibili di Trump, neocon e liberal, per i quali il senso del presidente americano per la dottrina Monroe 2.0, che rigetta l’unipolarismo e il correlato Credo delle guerre senza fine (dottrina che negli ultimi anni ha i suoi focus in Ucraina e Medio oriente), è inaccettabile. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Lo scontro tra Trump e i volenterosi europei. La variabile Israele

