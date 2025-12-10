Lo schiuma-party di Natale all' Acquaworld

Il 20 dicembre, Acquaworld di Concorezzo ospiterà il Christmas schiuma party, un evento speciale per celebrare il Natale con musica, luci e divertimento. Un'occasione unica per vivere un'incredibile festa invernale all'insegna del gioco e della spensieratezza, immersi in un'atmosfera natalizia all’interno del parco acquatico.

Uno speciale schiuma-party per festeggiare in allegria il Natale. L'appuntamento è per sabato 20 dicembre al parco acquatico Acquaworld di Concorezzo, dove l’atmosfera delle feste si accende con il Christmas schiuma party, il pool party invernale che mixa musica, luci e divertimento e nel quale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

SCHIUMA PARTY !!! DOMENICA 14 Dicembre, dalle 20.30 al PIPER. Cena e bar inclusi. Serata di auguri insieme agli amici che scelgono di sostenermi. #AvantiPerRoma #Roma2027 #avantitutta - facebook.com Vai su Facebook

Christmas Schiuma Party, festa in piscina - primo e unico parco acquatico d’Italia aperto tutto l’anno con piscine e attrazioni indoor e outdoor - Da mentelocale.it