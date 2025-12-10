Lo dico anch’io | meno male che Amazon c’è
In vista dell'uscita di un nuovo saggio scritto a quattro mani, si riflette sull'importanza delle piattaforme online come Amazon, presente in Italia dal 2010 e con milioni di utenti mensili. La domanda principale riguarda la disponibilità del libro su Amazon, IBS e Feltrinelli, evidenziando il ruolo cruciale di questi canali nel panorama editoriale contemporaneo.
“Ma ci sarà su Amazon? su IBS? su Feltrinelli?”. Sta per uscire un nuovo saggio scritto da me insieme a un collega giornalista e una delle prime domande che mi sono trovato a rivolgere all’editore è stata proprio questa: sarà rinvenibile il titolo sulle piattaforme online? Mi limito al colosso Amazon che in Italia è approdato dal 2010 e che avrebbe ogni mese più di 38 milioni di utenti nella sola Italia. Sono trascorsi quindici anni appena e già la nostra vita è modellata su questo gigantesco moloch che sta distruggendo il commercio di prossimità, consuma enormi risorse energetiche, e consuma altresì suolo con i suoi hub. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
