Lo ammetto | sono andato al supermercato e ho boicottato lo yogurt Muller!
Recentemente, sono andato al supermercato e ho deciso di boicottare lo yogurt Muller, sconvolto dalle notizie emerse sui legami di Theo Muller, patron dell’azienda, con l’Alternative für Deutschland, partito politico tedesco con simpatie neonaziste. Questa scelta nasce dalla delusione e dalla crescente preoccupazione per le implicazioni etiche e morali di tali rapporti.
Devo confessare che mi è dispiaciuto e un po’ mi ha letteralmente disgustato apprendere dai giornali la notizia delle simpatie di Theo Muller, patron dell’impero alimentare tedesco, per i neonazisti dell’Afd, l’ Alternative fur Deutschland che sta dilagando in Germania. Pare che qualche tempo prima delle elezioni in Sassonia del 2024, Muller – domiciliato in Svizzera per ragioni fiscali – abbia consigliato a esponenti della Cdu di dare un occhio ai neonazisti guidati dalla signora Alice Weidel allo scopo di spostare a destra l’asse del paese. E i capi dell’Afd, il partito di cui si stanno occupando anche i servizi segreti tedeschi — hanno accolto con favore questo consiglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
