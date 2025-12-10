Livorno Porto in stallo senza Comitato di Gestione e Segretario generale

Il porto di Livorno, uno dei principali scali marittimi della Toscana, si trova attualmente in una fase di stallo. La mancanza di un Comitato di Gestione e di un Segretario generale sta rallentando le attività e le operazioni, mettendo in discussione il futuro dello sviluppo e della ripresa economica dell'area portuale.

LIVORNO – Tutto è ancora sostanzialmente fermo nel porto di Livorno, principale scalo marittimo della Toscana e primario motore di rilancio per la costa. La nomina ufficiale il 12 novembre scorso di Davide Gariglio a presidente della Autorità di Sistema Portuale Mts, dopo il lungo semestre da commissario, non può ancora dare i suoi effetti; anzi sotto il punto di vista operativo immediato, costituisce paradossalmente un passo indietro. La legge (841994, novellata con il D.Lgs. 1692016) prevede infatti come organi dell’ente che cura la gestione e lo sviluppo del porto di Livorno non solo il presidente, ma anche il Comitato di Gestione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Porto Livorno, nave israeliana in arrivo al terminal Darsena Toscana. Usb: "Pronti a un nuovo sciopero"

Tragedia in porto a Livorno, migranti si gettano in mare dalla nave per evitare il rimpatrio: un morto e un disperso

Morti annegati nel porto di Livorno, la tragedia dei migranti arriva in Parlamento: "Il ministro Piantedosi faccia chiarezza"

Fortezza Vecchia, firmata la concessione il 18 gennaio via ai lavori di acquaticità #livorno #porto #fortezzavecchia #acquaticitàfortezzavecchia Vai su Facebook

Al porto di Livorno c’è fermento - Nel tardo pomeriggio di mercoledì, poche ore dopo l’annuncio della sospensione di buona parte dei dazi, alcuni spedizionieri che lavorano al porto di Livorno hanno iniziato a compilare più in fretta ... Si legge su ilpost.it