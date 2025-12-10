LIVE Sci alpino Prova discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | Sofia Goggia subito protagonista! Zampata di Lindsey Vonn

Segui in tempo reale la prova di discesa femminile di St. Moritz 2025, con Sofia Goggia subito in evidenza e Lindsey Vonn pronta a sorprendere. Restate aggiornati per tutte le emozioni e i risultati live del gigante femminile di Nor-Am, con commenti e cronache in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI NOR-AM CON GIADA D'ANTONIO ALLE 16.45 E 20.15 I PETTORALI DI PARTENZA 12.17: Lontana dalle migliori, L'azzurra bernardi che è 51ma a 3"73 dalla testa 12.13: ASI inserisce in 20ma posizione la statunitense Cashman con un ritardo di 1"43 12.12: Ottima prova per la francese Cerutti che resta in scia alle prime e conclude ottava a 1"01 dalla testa 12.08: Salta una porta l'azzurra Thaler che era 35ma al traguardo 12.05: Buona prestazione per la statunitense Cutler che si inserisce al 20mo posto con un ritardo di 1"77

