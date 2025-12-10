LIVE Sci alpino Prova discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | Sofia Goggia subito protagonista! Bene Pirovano
Segui in tempo reale la prova di discesa femminile di St. Moritz 2025, con Sofia Goggia subito in evidenza e buone prestazioni di Pirovano. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi del gigante femminile di Nor-Am con Giada D’Antonio alle 16.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI NOR-AM CON GIADA D’ANTONIO ALLE 16.45 E 20.15 I PETTORALI DI PARTENZA 11.30: LINDSEY VONN! La statunitense lancia subito messaggi chiari ed è prima con 59 centesimi di vantaggio su Lie 11.28: Netto ritardo per la Svizzera Blanc 13ma a 1”50 11.27: Positiva la prestazione della austriaca Raedler, non alle spalle di Pirovano con 58 centesimi di ritardo 11.26: Ultimo posto per la norvegese Monsen con un ritardo di 1”87 11.22: È SECONDA SOFIA GOGGIA! Velocissima nella parte centrale, non spinge a fondo nel finale e chiude a 12 centesimi da Lie, con lo stesso tempo di Gauche 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
