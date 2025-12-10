LIVE Sci alpino Prova discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | primo test per Sofia Goggia La startlist
Segui con noi la diretta della prima prova della discesa libera femminile a St. Moritz 2025. Un primo test importante per le atlete, con Sofia Goggia tra le protagoniste. Restate aggiornati per tutte le emozioni e le ultime notizie in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di St.Moritz, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. La Coppa del Mondo femminile di sci alpino cambia nuovamente ritmo e, dopo le settimane dedicate alle discipline tecniche, ritrova la velocità. Il circuito si trasferisce a Sankt Moritz, scenario classico della stagione invernale, dove la celebre Corviglia ospiterà tre gare ad alta intensità che segneranno uno snodo fondamentale di questo avvio di annata. Il programma prevede un trittico interamente dedicato alle specialiste della velocità: due discese e un superG distribuiti tra il 12 e il 14 dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it
Soccorso alpino: 72 aspiranti operatori superano la prima prova
LIVE Sci alpino, Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA: Mcgrath prova a mettere pressione, Vinatzer entra in top 10
LIVE Sci alpino, Slalom femminile Levi 2025 in DIRETTA: Shiffrin in testa, Mondinelli prova a risalire
L'altoatesino ha concluso la prova alle spalle dello svizzero Odermatt, mentre il 24enne di Ponteranica ha terminato in venticinquesima posizione. #vinatzer #dellavite #coppadelmondo #sci #scialpino #TerzoTempoSportMagazine - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: tutto pronto per l’allenamento. Paris e Schieder studiano la pista - Vai su X
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: finalmente Sofia Goggia ritrova le gare veloci - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di St. Secondo oasport.it
Zelensky ha detto che è pronto a indire nuove elezioni entro tre mesi linkiesta.it
"Ormai è un regolamento di conti. Città ostaggio del centrosinistra" ilrestodelcarlino.it
Giornata mondiale del diabete, oltre 300 screening in piazza per il controllo della glicemia ilrestodelcarlino.it
Usciva solo per andare a messa. L’isolamento dopo la pandemia ilgiorno.it
Meldola, raccolta doni per i bimbi ucraini ilrestodelcarlino.it
Milan, chi al posto di Maignan nel mercato? Spunta fuori il nome più interessante di tutti pianetamilan.it