LIVE Sci alpino Prova discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | primo test per Sofia Goggia La startlist

Segui con noi la diretta della prima prova della discesa libera femminile a St. Moritz 2025. Un primo test importante per le atlete, con Sofia Goggia tra le protagoniste. Restate aggiornati per tutte le emozioni e le ultime notizie in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di St.Moritz, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. La Coppa del Mondo femminile di sci alpino cambia nuovamente ritmo e, dopo le settimane dedicate alle discipline tecniche, ritrova la velocità. Il circuito si trasferisce a Sankt Moritz, scenario classico della stagione invernale, dove la celebre Corviglia ospiterà tre gare ad alta intensità che segneranno uno snodo fondamentale di questo avvio di annata. Il programma prevede un trittico interamente dedicato alle specialiste della velocità: due discese e un superG distribuiti tra il 12 e il 14 dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it