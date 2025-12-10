LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA | via alla seconda run! Giada D’Antonio per la rimonta Trocker in lizza per il podio!

Segui in tempo reale la seconda run del Gigante Nor-Am 2025 di sci alpino. Giada D’Antonio punta alla rimonta, mentre Trocker cerca il podio. Aggiorna la diretta per tutte le emozioni e i risultati aggiornati, con la cronaca della prima giornata e le novità di questa fase cruciale della competizione.

LA CRONACA DEL GIGANTE DI IERI 20:20 Alexa Brownlie (CAN) nuova leader, con 0?37 di margine. 20:19 Sewell (USA) dietro di un centesimo. 20:18 Ricordiamo che d'Antonio ha il 13 mentre Trocker sara la quintultima al via nella seconda run. Ah, poi scenderanno tutte le altre dopo la leader virtuale Bocock. 20:17 Non termina la prova la tedesca, lo fa la norvegese Jacobsen in 1.03:10! INIZIATA LA SECONDA MANCHE! 20:10 Galena Wardler (GER) sarà la prima a scendere, per soli 5 centesimi davanti alla nostra Pizzinato. 20:05 Anna Trocker (classe 2008) si conferma bel prospetto azzurro, lei che ha messo a segno un clamoroso 5° tempo ad una incollatura dal podio, col pettorale numero 18, il numero più alto che troviamo nelle prime 10 sciatrici della graduatoria.