LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA | via alla seconda run! Giada D’Antonio per la rimonta Trocker in lizza per il podio!
Segui in tempo reale la seconda run del Gigante Nor-Am 2025 di sci alpino. Giada D’Antonio punta alla rimonta, mentre Trocker cerca il podio. Aggiorna la diretta per tutte le emozioni e i risultati aggiornati, con la cronaca della prima giornata e le novità di questa fase cruciale della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL GIGANTE DI IERI 20:20 Alexa Brownlie (CAN) nuova leader, con 0?37 di margine. 20:19 Sewell (USA) dietro di un centesimo. 20:18 Ricordiamo che d’Antonio ha il 13 mentre Trocker sara la quintultima al via nella seconda run. Ah, poi scenderanno tutte le altre dopo la leader virtuale Bocock. 20:17 Non termina la prova la tedesca, lo fa la norvegese Jacobsen in 1.03:10! INIZIATA LA SECONDA MANCHE! 20:10 Galena Wardler (GER) sarà la prima a scendere, per soli 5 centesimi davanti alla nostra Pizzinato. 20:05 Anna Trocker (classe 2008) si conferma bel prospetto azzurro, lei che ha messo a segno un clamoroso 5° tempo ad una incollatura dal podio, col pettorale numero 18, il numero più alto che troviamo nelle prime 10 sciatrici della graduatoria. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leone XIV un americano europeista - Zazoom Social News
LIVE Sci alpino Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA | va in scena il bis sulla pista canadese - Zazoom Social News
LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA: Giada D’Antonio prova ad alzare l’asticella in gara-2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova femminile di Slalom Gigante dalle nevi di ... Da oasport.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia subito protagonista! Zampata di Lindsey Vonn - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI NOR- oasport.it scrive
Impresa Vinatzer a Beaver Creek! ? Alex chiude secondo sulle nevi degli Stati Uniti in Coppa del Mondo di sci alpino maschile! È il primo podio in slalom gigante e il quarto in carriera nel massimo circuito! https://bit.ly/44HM8la FISI - Federazione Italiana - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino: #Odermatt vince il gigante maschile, l’azzurro #Vinatzer secondo Beaver Creek #FISAlpine #WorldCupBeaverCreek #7dicembre Approfondisci qui rainews.it/maratona/2025/… Vai su X