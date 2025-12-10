LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA | Giada D’Antonio prova ad alzare l’asticella in gara-2

Benvenuti alla diretta live dello Slalom Gigante femminile di Copper Mountain, valido per la Nord-American Cup 2025-2026. Seguiremo le emozioni della gara, con particolare attenzione alla performance di Giada D’Antonio, che cerca di migliorarsi e alzare l’asticella in questa seconda manche. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova femminile di Slalom Gigante dalle nevi di Copper Mountain (USA), valida per la Nord-American Cup 2025-2026, molto interessante in chiave Italia. Si gareggia in gigante in Nor-Am e lo si fa sulla pista che pochi giorni fa ha ospitato la Coppa del Mondo di Sci alpino. L'Italia vuole proseguire sull'onda positiva che Alex Vinatzer ha saputo innescare nella giornata di domenica, proprio in USA ma a Beaver Creek, quando è giunto 2° proprio nella prova di gigante. Importante perché i punti della World Cup Start List servono e tanto alle giovani azzurre che sognano di affacciarsi già questa stagione nel massimo circuito.