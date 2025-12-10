LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA | Giada D’Antonio prova a scalare la classifica

Benvenuti alla diretta live dello Slalom Gigante femminile del Nor-Am 2025 a Copper Mountain, Stati Uniti. Seguiremo in tempo reale le run delle atlete, con particolare attenzione a Giada D’Antonio, impegnata a migliorare la sua posizione in classifica. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e risultati aggiornati da questa competizione importante per il circuito nordamericano.

Si gareggia in gigante in Nor-Am e lo si fa sulla pista che pochi giorni fa ha ospitato la Coppa del Mondo di Sci alpino. L'Italia vuole proseguire sull'onda positiva che Alex Vinatzer ha saputo innescare nella giornata di domenica, proprio in USA ma a Beaver Creek, quando è giunto 2° proprio nella prova di gigante. Importante perché i punti della World Cup Start List servono e tanto alle giovani azzurre che sognano di affacciarsi già questa stagione nel massimo circuito.