LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA | Giada D’Antonio per la rimonta Trocker in lizza per il podio!

Segui in tempo reale la seconda manche dello slalom gigante di Copper Mountain, parte della Nor-Am Cup 2025-2026. Giada D’Antonio tenta la rimonta, mentre Trocker si contendere il podio. Resta con noi per aggiornamenti e cronaca live dell’evento in programma questa sera alle 20:15.

LA CRONACA DEL GIGANTE DI IERI Per adesso vi salutiamo, l'appuntamento è per le ore 20:15 quando inizierà la seconda manche dello slalom gigante di Copper Mountain valido per la Nor-Am Cup 2025-2026. Restate con noi, Anna Trocker si gioca il podio e D'Antonio vuole rimontare! CLASSIFICA 1^ manche SG Copper Mountain (USA) BOCOCK, Mary (USA) 1:04.06. FORGET, Arianne (CAN) +0?79. RASK, Sara (SWE) +0?82. GRITSCH, Franziska (AUT) +1?16. ANNA TROCKER (ITA ) +1?32. 17. D ' ANTONIO, Giada (ITA) +3?14 31. PIZZINATO, Cecilia (ITA) +4?74 17:37 E allora, sempre meno atlete mancano.