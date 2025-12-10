LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA | DIRETTA | D’Antonio indietro ma ottima Anna Trocker

Segui in tempo reale il LIVE dello Sci alpino con il Gigante Nor-Am 2025. Aggiornamenti, risultati e cronaca aggiornata per non perdere ogni dettaglio della competizione. Restate con noi per tutte le emozioni della gara e le novità dagli atleti italiani in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL GIGANTE DI IERI 17:11 Sempre diciassettesima D’Antonio, la prossima azzurra col 37 è Cecilia Pizzinato. Anche Rowekamp dietro di appena 0?05 a Giada. Abby Olson dietro di pochi millesimi a D’Antonio! 17:08 D’antonio che è diciassettesima su 24 atlete scese. 17:07 Vediamo se qualcuna riesce ad inserirsi nella lotta per le prime 3 posizioni, ricordando che la seconda manche sarà alle 20:15. 17:06 Dunque, prima manche che continuiamo a seguire interessati perché c’è Anna Trocker in pienissima lotta per il podio. L’azzurra è 4^ ad appena 0?53 dalla seconda piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

