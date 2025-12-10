LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA | DIRETTA | D’Antonio indietro ma Anna Trocker in lotta per il podio

10 dic 2025

Segui in tempo reale il gigante Nor-Am 2025, con aggiornamenti sui risultati e le performance dei protagonisti. Non perdere gli ultimi sviluppi, tra cui la rimonta di Anna Trocker e le sfide degli atleti in gara. Resta con noi per tutte le emozioni di questa competizione di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL GIGANTE DI IERI 17:27 Ripresa la competizione. D’antonio chiuderà a questo punto nelle prime 20 la prima run. Ricordiamo che Pizzinato è al momento 31^. Sarebbe una beffa! 17:25 Pausa tecnica, forse per mettere in sicurezza il tracciato, dopo l’uscita della CAN Bourgeois. 17:23 Ricordiamo quindi che Anna Trocker è 5^ e si giocherà importanti carte da podio nella seconda run in programma alle ore 20:15. 17:21 Purtroppo è uscita (DNF) l’ultima delle azzurre: Margherita Sala. 17:20 D’Antonio si mantiene in 17^ piazza, è comunque una delle migliori del 3° gruppo di merito. 🔗 Leggi su Oasport.it

