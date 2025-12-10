LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA | DIRETTA | D’Antonio indietro ma Anna Trocker in lotta per il podio

Segui in tempo reale il gigante Nor-Am 2025, con aggiornamenti sui risultati e le performance dei protagonisti. Non perdere gli ultimi sviluppi, tra cui la rimonta di Anna Trocker e le sfide degli atleti in gara. Resta con noi per tutte le emozioni di questa competizione di sci alpino.

17:27 Ripresa la competizione. D'antonio chiuderà a questo punto nelle prime 20 la prima run. Ricordiamo che Pizzinato è al momento 31^. Sarebbe una beffa! 17:25 Pausa tecnica, forse per mettere in sicurezza il tracciato, dopo l'uscita della CAN Bourgeois. 17:23 Ricordiamo quindi che Anna Trocker è 5^ e si giocherà importanti carte da podio nella seconda run in programma alle ore 20:15. 17:21 Purtroppo è uscita (DNF) l'ultima delle azzurre: Margherita Sala. 17:20 D'Antonio si mantiene in 17^ piazza, è comunque una delle migliori del 3° gruppo di merito.