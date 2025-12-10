LIVE Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | si alza l’asticella contro le brasiliane

Benvenuti alla diretta della seconda partita del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo, tra Savino Del Bene Scandicci e Osasco São Cristóvão Saúde. Segui con noi l’andamento di questa sfida tra due grandi squadre brasiliane e italiane, in un match che promette grande spettacolo e emozioni.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo tra Savino Del Bene Scandicci e Osasco São Cristóvão Saúde. La Savino Del Bene Scandicci si prepara a vivere un passaggio già significativo del proprio percorso nel Mondiale per Club: nella notte italiana (00:30), le toscane affronteranno l' Osasco São Cristóvão Saúde, avversaria di grande tradizione e tra le più seguite del panorama brasiliano. Dopo il debutto positivo, la formazione di Marco Gaspari cerca conferme contro una rivale che, pur non arrivando da un periodo semplice, resta dotata di qualità e pericolosità elevate.

