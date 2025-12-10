LIVE Perugia-VK Lvi Praga Champions League volley 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Segui in diretta il match tra Perugia e VK Lvi Praga, valido per la Champions League volley 2026. La squadra umbra, attualmente in testa in campionato, affronta questa sfida con l’obiettivo di consolidare la sua posizione. Restate aggiornati per tutte le emozioni e i risultati dell'incontro.

20.19 La formazione umbra è al momento in testa alla classifica del campionato ma ha disputato due partite in più: i ragazzi di Angelo Lorenzetti hanno già anticipato le due giornate che si svolgeranno durante il Mondiale per club maschile, dove Perugia sarà ai nastri di partenza avendo vinto l'ultima Champions League 20.16 Perugia arriva a quest'incontro dopo quattro vittorie consecutive in Superlega contro Monza, Cisterna, Grottazzolina e Milano. 20.13 Quest'oggi al PalaBarton inizia la difesa del titolo della Sir Sicoma Monini Perugia: i campioni d'Europa esordiscono in una partita sulla carta agevole contro la formazione ceca.