LIVE Perugia-VK Lvi Praga 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | i cechi vincono in rimonta il primo set 24-26

Segui in tempo reale la sfida di Champions League volley tra Perugia e VK Lvi Praga, con aggiornamenti dal campo. I cechi si sono aggiudicati il primo set in rimonta, chiudendolo 24-26, grazie a un attacco di Cvanciger e Conde. Rimani con noi per tutte le emozioni e i risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1 Diagonale di Cvanciger da posto 2. 4-1 Pallonetto di Conde. 4-0 Lungo l'attacco di Kollator. 3-0 Aceeeeeeeeee Semeniuuuuuuuuuuk 2-0 Diagonale stretta di Ishikawa. 1-0 Mani out di Semeniuk da posto 4. SECONDO SET 24-26 Ricade su Semeniuk il muro ceco. A sorpresa il VK Lvi Praga conquista il primo set. 24-25 Mani out di Kollator. 24-24 Diagonale di Semeniuk da posto 4 sull'alzata in bagher rovesciato di Gaggini 23-24 Il pallone si infila ancora tra muro e rete sull'attacco di Benda. 23-23 Mani out di Semeniuk. 22-23 Errore al servizio di Kollator. 21-23 Benda insacca il pallone tra muro e rete Time out Perugia 21-22 Giannelli torna da Cvanciger che viene murato nuovamente da Benda.

