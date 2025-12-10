LIVE Inter-Liverpool 0-1 Champions League calcio in DIRETTA | sconfitta amara per i neroazzurri
Segui la diretta della sfida tra Inter e Liverpool in Champions League. I nerazzurri affrontano una prova difficile contro una squadra forte, con gli inglesi che si impongono per 1-0. Aggiorna la partita in tempo reale per non perdere nessun dettaglio di questa emozionante sfida europea.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.08 Inter che ha faticato in attacco, non riuscendo a superare la difesa dei Reds, che ha comunque disputato una grande partita. 23.07 50% di possesso e 5 tiri in porta (12 totali) per il Liverpool. L’inter, invece, ha tirato 9 volte, 2 nello specchio della porta. 23.05 Dopo un primo tempo che aveva visto meglio il Liverpool nella prima parte, con la crescita dell’Inter nell’ultimo quarto d’ora il secondo tempo rimane opaco fino agli ultimi minuti. Nessuna delle due squadre è riuscita a mettere in difficoltà l’avversaria e il gioco è stato sopratutto a centrocampo. 🔗 Leggi su Oasport.it
