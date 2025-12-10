LIVE Inter-Liverpool 0-1 Champions League calcio in DIRETTA | sconfitta amara per i neroazzurri puniti da un rigore dubbio nel finale
Segui con noi la diretta della sfida tra Inter e Liverpool, valida per la UEFA Champions League 2025-2026. Una partita ricca di emozioni, che si conclude con una sconfitta per i nerazzurri a causa di un rigore contestato nel finale. Resta aggiornato per tutti i dettagli e gli sviluppi della partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.16 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della sfida fra Inter e Liverpool valida per la UEFA Champions League 2025-2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 23.14 Inter che affronterà, invece, il Borussia Dortmund fuori casa. La settima giornata sarà disputata a gennaio, servirà una grande prestazione per vincere e rimanere fra le prime otto. 23.13 Liverpool che agguanta l’Inter a 12 punti in classifica, nel prossimo turno affronterà, in Francia, il Marsiglia. 🔗 Leggi su Oasport.it
