LIVE Conegliano-Zamalek Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA | impegno sulla carta agevole
Segui in tempo reale la partita tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Zamalek Sporting Club, seconda sfida del Mondiale per club femminile 2025 di pallavolo. Una partita che, sulla carta, si preannuncia favorevole per le padrone di casa. Resta con noi per aggiornamenti live e tutte le emozioni di questa importante competizione internazionale.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Zamalek Sporting Club. Nella Pool B del Mondiale per Club femminile è già serata di primi verdetti. La Prosecco DOC Imoco Conegliano, dopo aver messo in cassaforte il debutto, incrocia alle ore 21:00 italiane lo Zamalek Sporting Club, capolista del gruppo 2 del campionato egiziano, in una sfida che può avvicinare le venete alla semifinale e regalare alle campionesse d’Africa un palcoscenico di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dove vedere in tv Conegliano-Zamalek Sporting Club, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming
A che ora Conegliano-Zamalek Sporting Club oggi, Mondiale per club volley femminile: programma
LIVE Conegliano-Zamalek, Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA: impegno morbido contro le egiziane
Mondiale per club: Prosecco Doc 3-0 al debutto contro le Valchirie Domani sfida contro le egiziane dello Zamelek (ore 21) Prima in Brasile, per la prima volta contro una statunitense. La Prosecco DOC Imoco Conegliano inaugura il suo percorso al Mondiale p - facebook.com Vai su Facebook
