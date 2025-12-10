LIVE Conegliano-Zamalek Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA | impegno morbido contro le egiziane
Segui in tempo reale la seconda partita del Mondiale per club femminile 2025, con Imoco Conegliano impegnata contro Zamalek Sporting Club. Restate aggiornati con la diretta live per vivere ogni emozione di questa sfida internazionale di pallavolo femminile.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Zamalek Sporting Club. Nella Pool B del Mondiale per Club femminile è già serata di primi verdetti. La Prosecco DOC Imoco Conegliano, dopo aver messo in cassaforte il debutto, incrocia alle ore 21:00 italiane lo Zamalek Sporting Club, capolista del gruppo 2 del campionato egiziano, in una sfida che può avvicinare le venete alla semifinale e regalare alle campionesse d’Africa un palcoscenico di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it
