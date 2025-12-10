LIVE Conegliano-Zamalek 3-0 Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA | le venete dominano con le seconde linee e sono in semifinale!

Le campionesse italiane di Conegliano si qualificano per le semifinali del Mondiale per club femminile 2025 grazie a una vittoria netta contro lo Zamalek. La partita, dominata dalle seconde linee venete, si è conclusa con un punteggio di 3-0. La sfida ha dimostrato il talento e la profondità della rosa di Conegliano, che prosegue il cammino nel torneo.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.19: Partita senza storia da un’ora e 18 minuti con Santarelli che ha schierato tutte le seconde linee che hanno ben figurato contro uno Zamalek volonteroso ma con evidenti limiti tecnici. Bene Adigwe, Daalderop e Munarini. Un po’ discontinua Sillah che era partita bene 25-22 La chiude Ewert di seconda intenzione! Qualche patema nel tezo set per le venete che comunque hanno sbrigato la pratica Zamalek e sono in semifinale! 24-22 Muro Elhenawy 24-21 Mano out Nada dal centro 24-20 Mano out Elhenawy 24-19 Errore al servizio Zamalek 23-19 Muro di Hana 23-18 Mano out di Elhenawy 23-17 Sillah vincente in pipe 22-17 Vincente Elhenawy da seconda linea 22-16 Pallonetto Daalderop da zona 4 21-16 Primo tempo Munarini con l’aiuto della difesa egiziana 20-16 Errore al servizio Conegliano 20-15 Errore di Mariam 19-15 Muro Magdic 19-14 Mano out Tokka da zona 2 19-13 In rete il primo tempo di Nada 18-13 Parallela di Sillah da zona 4 17-13 Diagonale stretta di Tokka da zona 4 17-12 Vincente Sillah da zona 4 16-11 Vincente Daalderop da zona 4 15-10 Primo tempo dietro Chirichella 14-10 Pallonetto di Tokka da seconda linea 14-9 Primo tempo Munarini 13-9 Mano out Tokka da zona 2 13-8 Mano out in primo tempo Munarini 12-8 Mano out in primo tempo Dalia 12-7 La pipe di Daalderop 11-7 Diagonale di Tokka da zona 4 11-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaa 10-6 La pipe di Adigwe 9-6 Il pallonetto in pipe di Magdic 9-5 Muroooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 8-5 La pipe di Adigwe 7-5 Errore al servizio Conegliano 7-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Adigweeeeeeeeeeeeee 6-4 Aceeeeeeeeeee Adigweeeeeeeeeeeeeeeee 5-4 Diagonale di Adigwe da zona 2 4-4 Diagonale stretta Magdic da zona 4 4-3 Parallela di Adigwe da zona 2 3-3 Errore al servizio Conegliano 3-2 Primo tempo Munarini 2-2 Vincente Tokka da zona 2 1-1 Primo tempo Munarini 0-1 Primo tempo Nadia 25-16 Lo chiude Chirichella con la fast e Conegliano si porta sul 2-0 24-16 Invasione Conegliano 24-15 La fast di Chirichella 23-15 Fallo di palleggio di Ewert 23-14 Mano out Magdic in pipe 23-13 Mano out Daalderop da zona 4 22-13 Mano out Nada da zona 4 22-12 Vincente sulle mani del muro Daalderop da zona 4 21-12 Out la diagonale di Magdic 20-12 Mano out Nada in primo tempo 20-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Sillaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah 19-11 Primo tempo Munarini 18-11 Mano out in primo tempo dietro Dalia 18-10 Primo tempo Munarini 17-10 Adigwe vincente da seconda linea 16-10 Errore al servizio Conegliano 16-9 Secondo tocco vincente di Ewert 15-9 Out Sillah da zona 4 15-8 Hana di seconda intenzione 15-7 Murooooooooooooooo Eweeeeeeeeeert 14-7 Parallela di Daalderop da zona 4 13-7 Errore al servizio Conegliano 13-6 Errore al servizio Zamalek 12-6 Parallela di Tokka da seconda linea 12-5 Diagonale stretta di Adigwe da zona 2 11-5 Out il primo tempo ritardato di Nada 10-5 Pallonetto Daalderop da zona 4 9-5 La slash di Adigwe 8-5 Muro Magdic 8-4 Muro di Nada 8-3 Mano out Magdic da zona 4 8-2 Ancora la parallela di Adigwe da zona 2 7-2 La parallela di Adigwe da zona 2 6-2 La slash di Daalderop 5-2 Primo tempo Munarini 4-2 Primo tempo Dalia 4-1 Diagonale di Adigwe da zona 2 3-1 Vincente Adigwe da seconda linea 2-1 Mano out Tokka da zona 4 2-0 Mano out Adigwe da seconda linea 1-0 La fast di Chirichella 25-14 Palloonetto di Sillah da zona 4 e Conegliano vince un primo set a senso unico 24-14 Out Mariam da zona 2 23-14 Aceeeeeeeeeeeeeeee Eweeeeeeeeert 22-14 Parallela di Sillah da zona 4 21-14 Invasione Conegliano 21-13 Diagonale Adigwe da seconda linea 20-13 Errore al servizio Zamalek 19-13 Out la fast di Chirichella 19-12 Errore al servizio Conegliano 19-11 Pllonetto di Daalderop da zona 4 18-11 Out la fast di Chirichella 18-10 Errore al servizio Conegliano 18-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Adigweeeeeeeeeeeeeeeee 17-9 Murooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaa 16-9 Vincente Daalderop da zona 4 15-9 La slash di Dalia 15-8 Out la parallela di Daalderop da zona 4 15-7 Mano out Sabine da zona 4 15-6 Primo tempo Munarini 14-6 Errore al servizio Conegliano 14-5 Diagonale di Adigwe da zona 2 13-5 Primo tempo Munarini 12-5 Mano out Daalderop da zona 4 11-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Sillaaaaaaaaaaaaaaaaaaah 10-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Sillaaaaaaaaaaah 9-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Sillaaaaaaaaaaaaaah 8-5 Mano out Adigwe da zona 2 7-5 Murooooooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 6-5 Pallonetto vincente di Sillah da zona 4 5-5 Out Adigwe da zona 2 5-4 Mano out Tokka da zona 2 5-3 Murooooooooooooo Sillaaaaaaaaaah 4-3 Diagonale stretta di Sillah da zona 4 3-3 La slash di Magdic 3-2 Diagonale vincente di Magdic da zona 4 3-1 Out Magdic da zona 4 2-1 Mano out Tokka da zona 4 2-0 Tocco vincente di Sillah da zona 4 1-0 La parallela di Sillah da zona 4 21. 🔗 Leggi su Oasport.it