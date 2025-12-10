LIVE Conegliano-Zamalek 2-0 Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA | venete in fuga anche nel terzo set 11-6
Conegliano si impone con un 2-0 contro Zamalek nel Mondiale per club di volley femminile 2025, dimostrando un gioco solido e determinato. La squadra veneta mantiene il vantaggio anche nel terzo set, confermando la propria supremazia nel match in diretta streaming. Segui gli aggiornamenti live per tutti i dettagli della partita.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-10 Primo tempo dietro Chirichella 14-10 Pallonetto di Tokka da seconda linea 14-9 Primo tempo Munarini 13-9 Mano out Tokka da zona 2 13-8 Mano out in primo tempo Munarini 12-8 Mano out in primo tempo Dalia 12-7 La pipe di Daalderop 11-7 Diagonale di Tokka da zona 4 11-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaa 10-6 La pipe di Adigwe 9-6 Il pallonetto in pipe di Magdic 9-5 Muroooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 8-5 La pipe di Adigwe 7-5 Errore al servizio Conegliano 7-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Adigweeeeeeeeeeeeee 6-4 Aceeeeeeeeeee Adigweeeeeeeeeeeeeeeee 5-4 Diagonale di Adigwe da zona 2 4-4 Diagonale stretta Magdic da zona 4 4-3 Parallela di Adigwe da zona 2 3-3 Errore al servizio Conegliano 3-2 Primo tempo Munarini 2-2 Vincente Tokka da zona 2 1-1 Primo tempo Munarini 0-1 Primo tempo Nadia 25-16 Lo chiude Chirichella con la fast e Conegliano si porta sul 2-0 24-16 Invasione Conegliano 24-15 La fast di Chirichella 23-15 Fallo di palleggio di Ewert 23-14 Mano out Magdic in pipe 23-13 Mano out Daalderop da zona 4 22-13 Mano out Nada da zona 4 22-12 Vincente sulle mani del muro Daalderop da zona 4 21-12 Out la diagonale di Magdic 20-12 Mano out Nada in primo tempo 20-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Sillaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah 19-11 Primo tempo Munarini 18-11 Mano out in primo tempo dietro Dalia 18-10 Primo tempo Munarini 17-10 Adigwe vincente da seconda linea 16-10 Errore al servizio Conegliano 16-9 Secondo tocco vincente di Ewert 15-9 Out Sillah da zona 4 15-8 Hana di seconda intenzione 15-7 Murooooooooooooooo Eweeeeeeeeeert 14-7 Parallela di Daalderop da zona 4 13-7 Errore al servizio Conegliano 13-6 Errore al servizio Zamalek 12-6 Parallela di Tokka da seconda linea 12-5 Diagonale stretta di Adigwe da zona 2 11-5 Out il primo tempo ritardato di Nada 10-5 Pallonetto Daalderop da zona 4 9-5 La slash di Adigwe 8-5 Muro Magdic 8-4 Muro di Nada 8-3 Mano out Magdic da zona 4 8-2 Ancora la parallela di Adigwe da zona 2 7-2 La parallela di Adigwe da zona 2 6-2 La slash di Daalderop 5-2 Primo tempo Munarini 4-2 Primo tempo Dalia 4-1 Diagonale di Adigwe da zona 2 3-1 Vincente Adigwe da seconda linea 2-1 Mano out Tokka da zona 4 2-0 Mano out Adigwe da seconda linea 1-0 La fast di Chirichella 25-14 Palloonetto di Sillah da zona 4 e Conegliano vince un primo set a senso unico 24-14 Out Mariam da zona 2 23-14 Aceeeeeeeeeeeeeeee Eweeeeeeeeert 22-14 Parallela di Sillah da zona 4 21-14 Invasione Conegliano 21-13 Diagonale Adigwe da seconda linea 20-13 Errore al servizio Zamalek 19-13 Out la fast di Chirichella 19-12 Errore al servizio Conegliano 19-11 Pllonetto di Daalderop da zona 4 18-11 Out la fast di Chirichella 18-10 Errore al servizio Conegliano 18-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Adigweeeeeeeeeeeeeeeee 17-9 Murooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaa 16-9 Vincente Daalderop da zona 4 15-9 La slash di Dalia 15-8 Out la parallela di Daalderop da zona 4 15-7 Mano out Sabine da zona 4 15-6 Primo tempo Munarini 14-6 Errore al servizio Conegliano 14-5 Diagonale di Adigwe da zona 2 13-5 Primo tempo Munarini 12-5 Mano out Daalderop da zona 4 11-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Sillaaaaaaaaaaaaaaaaaaah 10-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Sillaaaaaaaaaaah 9-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Sillaaaaaaaaaaaaaah 8-5 Mano out Adigwe da zona 2 7-5 Murooooooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 6-5 Pallonetto vincente di Sillah da zona 4 5-5 Out Adigwe da zona 2 5-4 Mano out Tokka da zona 2 5-3 Murooooooooooooo Sillaaaaaaaaaah 4-3 Diagonale stretta di Sillah da zona 4 3-3 La slash di Magdic 3-2 Diagonale vincente di Magdic da zona 4 3-1 Out Magdic da zona 4 2-1 Mano out Tokka da zona 4 2-0 Tocco vincente di Sillah da zona 4 1-0 La parallela di Sillah da zona 4 21. 🔗 Leggi su Oasport.it
Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Zamalek Sporting Club Le Pantere scendono in campo da São Paulo alle 17:00 (ora locale), 21:00 in Italia!
