LIVE Conegliano-Zamalek 2-0 Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA | le venete dominano anche il secondo set 25-16
Conegliano domina il match contro Zamalek nel Mondiale per club di volley femminile 2025, vincendo i primi due set con ampio margine. Le venete mostrano un gioco incisivo e una forte compattezza, assicurandosi la qualificazione con prestazioni convincenti in entrambe le frazioni. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sui punti e le azioni chiave.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Primo tempo Munarini 0-1 Primo tempo Nadia 25-16 Lo chiude Chirichella con la fast e Conegliano si porta sul 2-0 24-16 Invasione Conegliano 24-15 La fast di Chirichella 23-15 Fallo di palleggio di Ewert 23-14 Mano out Magdic in pipe 23-13 Mano out Daalderop da zona 4 22-13 Mano out Nada da zona 4 22-12 Vincente sulle mani del muro Daalderop da zona 4 21-12 Out la diagonale di Magdic 20-12 Mano out Nada in primo tempo 20-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Sillaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah 19-11 Primo tempo Munarini 18-11 Mano out in primo tempo dietro Dalia 18-10 Primo tempo Munarini 17-10 Adigwe vincente da seconda linea 16-10 Errore al servizio Conegliano 16-9 Secondo tocco vincente di Ewert 15-9 Out Sillah da zona 4 15-8 Hana di seconda intenzione 15-7 Murooooooooooooooo Eweeeeeeeeeert 14-7 Parallela di Daalderop da zona 4 13-7 Errore al servizio Conegliano 13-6 Errore al servizio Zamalek 12-6 Parallela di Tokka da seconda linea 12-5 Diagonale stretta di Adigwe da zona 2 11-5 Out il primo tempo ritardato di Nada 10-5 Pallonetto Daalderop da zona 4 9-5 La slash di Adigwe 8-5 Muro Magdic 8-4 Muro di Nada 8-3 Mano out Magdic da zona 4 8-2 Ancora la parallela di Adigwe da zona 2 7-2 La parallela di Adigwe da zona 2 6-2 La slash di Daalderop 5-2 Primo tempo Munarini 4-2 Primo tempo Dalia 4-1 Diagonale di Adigwe da zona 2 3-1 Vincente Adigwe da seconda linea 2-1 Mano out Tokka da zona 4 2-0 Mano out Adigwe da seconda linea 1-0 La fast di Chirichella 25-14 Palloonetto di Sillah da zona 4 e Conegliano vince un primo set a senso unico 24-14 Out Mariam da zona 2 23-14 Aceeeeeeeeeeeeeeee Eweeeeeeeeert 22-14 Parallela di Sillah da zona 4 21-14 Invasione Conegliano 21-13 Diagonale Adigwe da seconda linea 20-13 Errore al servizio Zamalek 19-13 Out la fast di Chirichella 19-12 Errore al servizio Conegliano 19-11 Pllonetto di Daalderop da zona 4 18-11 Out la fast di Chirichella 18-10 Errore al servizio Conegliano 18-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Adigweeeeeeeeeeeeeeeee 17-9 Murooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaa 16-9 Vincente Daalderop da zona 4 15-9 La slash di Dalia 15-8 Out la parallela di Daalderop da zona 4 15-7 Mano out Sabine da zona 4 15-6 Primo tempo Munarini 14-6 Errore al servizio Conegliano 14-5 Diagonale di Adigwe da zona 2 13-5 Primo tempo Munarini 12-5 Mano out Daalderop da zona 4 11-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Sillaaaaaaaaaaaaaaaaaaah 10-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Sillaaaaaaaaaaah 9-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Sillaaaaaaaaaaaaaah 8-5 Mano out Adigwe da zona 2 7-5 Murooooooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 6-5 Pallonetto vincente di Sillah da zona 4 5-5 Out Adigwe da zona 2 5-4 Mano out Tokka da zona 2 5-3 Murooooooooooooo Sillaaaaaaaaaah 4-3 Diagonale stretta di Sillah da zona 4 3-3 La slash di Magdic 3-2 Diagonale vincente di Magdic da zona 4 3-1 Out Magdic da zona 4 2-1 Mano out Tokka da zona 4 2-0 Tocco vincente di Sillah da zona 4 1-0 La parallela di Sillah da zona 4 21. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Conegliano-Zamalek, Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA: impegno sulla carta agevole - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo ... Da oasport.it
Mondiale per club: Prosecco Doc 3-0 al debutto contro le Valchirie Domani sfida contro le egiziane dello Zamelek (ore 21) Prima in Brasile, per la prima volta contro una statunitense. La Prosecco DOC Imoco Conegliano inaugura il suo percorso al Mondiale p - facebook.com Vai su Facebook
