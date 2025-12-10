LIVE Conegliano-Zamalek 1-0 Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA | Sillah trascina le venete nel primo set 25-14
Segui in tempo reale la sfida tra Conegliano e Zamalek nel Mondiale per club di volley femminile 2025, con Conegliano che si impone nel primo set grazie a un'ottima prestazione di Sillah. La partita si svolge in diretta, offrendo aggiornamenti costanti sull'andamento e le principali azioni sul campo.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-2 Ancora la parallela di Adigwe da zona 2 7-2 La parallela di Adigwe da zona 2 6-2 La slash di Daalderop 5-2 Primo tempo Munarini 4-2 Primo tempo Dalia 4-1 Diagonale di Adigwe da zona 2 3-1 Vincente Adigwe da seconda linea 2-1 Mano out Tokka da zona 4 2-0 Mano out Adigwe da seconda linea 1-0 La fast di Chirichella 25-14 Palloonetto di Sillah da zona 4 e Conegliano vince un primo set a senso unico 24-14 Out Mariam da zona 2 23-14 Aceeeeeeeeeeeeeeee Eweeeeeeeeert 22-14 Parallela di Sillah da zona 4 21-14 Invasione Conegliano 21-13 Diagonale Adigwe da seconda linea 20-13 Errore al servizio Zamalek 19-13 Out la fast di Chirichella 19-12 Errore al servizio Conegliano 19-11 Pllonetto di Daalderop da zona 4 18-11 Out la fast di Chirichella 18-10 Errore al servizio Conegliano 18-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Adigweeeeeeeeeeeeeeeee 17-9 Murooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaa 16-9 Vincente Daalderop da zona 4 15-9 La slash di Dalia 15-8 Out la parallela di Daalderop da zona 4 15-7 Mano out Sabine da zona 4 15-6 Primo tempo Munarini 14-6 Errore al servizio Conegliano 14-5 Diagonale di Adigwe da zona 2 13-5 Primo tempo Munarini 12-5 Mano out Daalderop da zona 4 11-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Sillaaaaaaaaaaaaaaaaaaah 10-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Sillaaaaaaaaaaah 9-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Sillaaaaaaaaaaaaaah 8-5 Mano out Adigwe da zona 2 7-5 Murooooooooooooooooo Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 6-5 Pallonetto vincente di Sillah da zona 4 5-5 Out Adigwe da zona 2 5-4 Mano out Tokka da zona 2 5-3 Murooooooooooooo Sillaaaaaaaaaah 4-3 Diagonale stretta di Sillah da zona 4 3-3 La slash di Magdic 3-2 Diagonale vincente di Magdic da zona 4 3-1 Out Magdic da zona 4 2-1 Mano out Tokka da zona 4 2-0 Tocco vincente di Sillah da zona 4 1-0 La parallela di Sillah da zona 4 21. 🔗 Leggi su Oasport.it
