LIVE Chelsea-Roma Champions League calcio femminile in DIRETTA | serve un’impresa a Londra

Benvenuti alla diretta testuale di Chelsea-Roma, match di Champions League femminile 2025. Le giallorosse sono chiamate a un'impresa a Londra per proseguire il loro percorso europeo. Seguite con noi aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni di questa sfida tra due grandi squadre del calcio femminile.

La Roma Femminile torna sul rettangolo di gioco per la quinta partita della UEFA Women's Champions League, sfidando una delle trasferte più complicate del suo cammino europeo: Stamford Bridge, casa del Chelsea femminile. Il match, sarà l'ultima sfida in trasferta nella fase a campionato. Ricordiamo che il nuovo format della UEFA Women's Champions League ha una fase campionato da sei tappe, con 18 squadre in gara: Le prime quattro accedono direttamente ai quarti di finale.