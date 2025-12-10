LIVE Chelsea-Roma Champions League calcio femminile in DIRETTA | Babajide parte titolare!

Segui in tempo reale la sfida di Champions League femminile tra Chelsea e Roma, con aggiornamenti live e formazioni ufficiali. Babajide parte tra i titolari, promettendo grande spettacolo in questa importante partita europea. Restate con noi per tutte le emozioni e i dettagli sul match.

20.22 Ecco le formazioni ufficiali: CHELSEA (4-3-3): Peng, Bright, Buurman, Macario, Baltimore, Kaptein, Rytting Kaneryd, Kerrm Charles, Bronze, Walsh. ROMA (4-3-3): Lukášová; Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Thogersen; Pandini, Kuhl, Giugliano; Dragoni, Babajide, Pilgrim. A disp.: Baldi, Soggiu, Di Guglielmo, Valdezate, Viens, Corelli, Greggi, Rieke, Pante, Ventriglia, Galli. All. Luca Rossettini 20.20 Buonasera e benvenuti alla diretta di Chelsea-Roma femminile di Champions League.

