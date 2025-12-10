LIVE Chelsea-Roma 6-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Bronze firma la sesta rete

Segui in tempo reale il match di Champions League femminile tra Chelsea e Roma, conclusosi con un netto 6-0 a favore delle londinesi. La partita è in diretta, con momenti salienti come il gol di Bronze con un elegante pallonetto. Aggiorna la diretta per tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti sul risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88? Non dovrebbe esserci recupero. 86? Gol di Bronze con il pallonetto, Chelsea-Roma femminile 6-0. 84? Roma che difende solamente in questo finale. 82? Chelsea che vuole ancora la sesta rete. 80? Fuori Dragoni, dentro Corelli nella Roma. 78? Gol di Hamano, azione perfetta con inserimento decisivo, Chelsea-Roma 5-0 femminile. 76? Grande di chiusura di Di Guglielmo in difesa. 74? Fuori Pilgrim, dentro Pante nella Roma. 72? Nusken di piatto la spara alta da ottima posizione. 70? Kerr di testa anticipa Lukasova ma non trova la porta. 68? Prova a smuovere i giallorossi il tecnico romano.

